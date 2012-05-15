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  • Veiligheid boven alles
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VisionPlusMeer veiligheid en comfort

12258VPB1

4
| (3) Reviews & awards
Veiligheid boven alles
Met de VisionPlus-koplampen van Philips profiteren automobilisten van 60% meer zicht waardoor ze verder kunnen zien voor betere veiligheid en comfort. VisionPlus biedt hoge prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding die zelfs de meest veeleisende automobilisten tevreden stelt.
Bekijk alle voordelen

Tot 60% meer zicht: snelle reacties redden levens

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: H1

  • 12 V, 55W

  • Tot 60% meer zicht

  • Ultrabestendige autolamp

  • Aantal lampen: 1

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.0

van 5

3

Reviews & awards

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

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Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

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15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

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09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

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