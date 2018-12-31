Signalez votre parcours avec un éclairage extérieur plus lumineux

Le signalement des mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Lorsque la météo s'en mêle, des signaux lumineux intenses sont essentiels. Les lampes de signalisation LED Philips Ultinon Pro3000 produisent un effet lumière du jour puissant jusqu'à 6 000 K pour vos feux de position et éclairages intérieurs. Votre voiture en dit long sur vous, alors affirmez votre style avec les lampes de signalisation LED Philips.