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Niet meer leverbaar
11961U30CWB2
Type lamp: W5W
12 V, 6000 K daglichteffect
Geavanceerd autosysteem
Aantal lampen: 2
Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten anderen zien wat u gaat doen. En wanneer slecht weer het zicht vermindert, wordt de behoefte aan heldere en levendige signalering nog groter. De Philips Ultinon Pro3000 LED-signaallampen bieden een helder daglichteffect en tot wel 6000 K voor stads- en binnenverlichting. Uw auto zegt veel over u, dus maak een stijlstatement met Philips LED-signaallampen.
Of het nu gaat om parkeerlichten, verlichting van het handschoenenkastje, het dashboard of de kofferbak, de Philips Ultinon Pro3000 LED-lampen bieden een uniforme lichtverdeling. Dankzij de brede hoek wordt het licht geprojecteerd waar u het nodig hebt.
Geniet van de plug-and-play-ervaring: De Philips Ultinon Pro3000 wordt geleverd met standaarddoppen, zodat vervanging eenvoudig en snel is.
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