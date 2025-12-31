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Niet meer leverbaar

Ultinon Pro3000 SISignaallamp auto

11961U30CWB2

Duidelijk zichtbaar voor de omgeving
Upgrade naar Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]-stadslichten voor een stijlvolle rijervaring. Ze zijn zo helder als daglicht en zien er goed uit zodat u veilig en in stijl uw bedoelingen kenbaar kunt maken.
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Duurzame en levendige LED-signalering

Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

  • Type lamp: W5W

  • 12 V, 6000 K daglichteffect

  • Geavanceerd autosysteem

  • Aantal lampen: 2

Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten anderen zien wat u gaat doen. En wanneer slecht weer het zicht vermindert, wordt de behoefte aan heldere en levendige signalering nog groter. De Philips Ultinon Pro3000 LED-signaallampen bieden een helder daglichteffect en tot wel 6000 K voor stads- en binnenverlichting. Uw auto zegt veel over u, dus maak een stijlstatement met Philips LED-signaallampen.

Geoptimaliseerd voor beter zicht

Of het nu gaat om parkeerlichten, verlichting van het handschoenenkastje, het dashboard of de kofferbak, de Philips Ultinon Pro3000 LED-lampen bieden een uniforme lichtverdeling. Dankzij de brede hoek wordt het licht geprojecteerd waar u het nodig hebt.

Eenvoudige installatie en compatibel met veel automodellen

Geniet van de plug-and-play-ervaring: De Philips Ultinon Pro3000 wordt geleverd met standaarddoppen, zodat vervanging eenvoudig en snel is.

Technische specificaties

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