Design compact tout-en-un pour une utilisation plug-and-play

La lampe Philips Ultinon Essential LED bénéficie d'un tout nouveau design intégrant l'électronique de la boîte de commande dans le corps, ce qui permet d'obtenir plus d'espace pour la lampe dans l'éclairage avant, pour une installation facilitée. Profitez de l'expérience plug-and-play : la conception monobloc permet de retirer facilement l'anneau central de la partie supérieure, sans dévissage. Facilement installée par des mécaniciens spécialisés, la lampe Philips Ultinon Essential LED au design compact convient à une large gamme de modèles de voitures.