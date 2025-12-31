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Niet meer leverbaar

Ultinon Essential LEDKoplamp

11366UE2X2

Duidelijk zichtbaar voor de omgeving
De gloednieuwe Philips Ultinon Essential LED levert de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het compacte alles-in-één-design biedt krachtige helderheid, een stijlvol uiterlijk, technologie voor dubbele warmteafvoer en compatibiliteit met 12 V en 24 V.
Bekijk alle voordelen

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

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  • Type lamp: H8/H11/H16

  • Stijlvol wit licht van 6.500 K

  • Compact en beter passend ontwerp

  • Compatibel met de meeste auto's

  • Aantal lampen: 2

Geniet van stijlvol wit licht

Geniet van stijlvol wit licht

Voor een moderne, hoogwaardige stijl kunt u uw auto personaliseren met Philips Ultinon Essential LED-koplampen. Deze lampen hebben een kleurtemperatuur tot 6500 Kelvin en projecteren een stijlvolle bundel modern wit licht, zodat u altijd duidelijk zichtbaar bent voor de andere weggebruikers.

Uitstekende koeling dankzij effectieve warmteafvoer

Uitstekende koeling dankzij effectieve warmteafvoer

De Philips Ultinon Essential LED-koplampen zijn dankzij hun optimale prestaties en superieure duurzaamheid toonaangevend op het gebied van LED-technologie. Deze LED-koplampen verspreiden de warmte effectiever en efficiënter dankzij het dubbele warmteafvoermechanisme, de ingebouwde ventilator en een aluminium warmtegeleider met anodiserende coating. Ze kunnen gedurende langere tijd op het hoogste helderheidsniveau werken.

Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er meer ruimte in de koplamp en kan de lamp gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige ontwerp kan de middenring eenvoudig van de bovenzijde worden verwijderd, zonder deze los te schroeven. Het compacte design van Philips Ultinon Essential LED past op een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door een gespecialiseerde monteur.

Technische specificaties

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving