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Arrêté
10FF2CMW/00
Un bout de votre histoire à chaque photo
Un plus grand écran pour un maximum de confort ! Grâce au Cadre Photo 10FF2CMW de Philips, affichez vos photos numériques sur un écran LCD haute qualité. Vous pouvez choisir entre deux cadres stylés en fonction de votre humeur ou des saisons.
LCD 25,9 cm (10,2")
Zone de vis. 23,9 cm (9,4")
Les cadres encliquetables vous permettent d'ajouter des touches décoratives en fonction de votre humeur ou de la décoration de votre pièce.
Vous pouvez choisir votre mode d'alimentation : le Cadre Photo peut être branché sur une prise électrique ou fonctionner de façon autonome grâce à sa batterie rechargeable intégrée.
Les cadres en aluminium brossé et en acajou peuvent être changés facilement et apportent une touche luxueuse à votre intérieur. Ils peuvent être fixés très facilement à PhotoFrame en fonction de votre humeur ou de votre décoration.
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