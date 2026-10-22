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Niet meer leverbaar
10FF2CMW/00
Elke foto vertelt uw verhaal
Een groter scherm voor meer kijkcomfort! Bekijk uw digitale foto's in een hoge pixeldichtheid en perfecte digitale kleuren met het PhotoFrame 10FF2CMW van Philips. Nu met twee designframes om de snelheid aan te passen of per seizoen een andere achtergrond te kiezen.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") weergavegebied
De chique frames zijn kunstzinnig ontworpen extra's die eenvoudig te verwisselen zijn en die u op het PhotoFrame kunt klikken voor een verandering in snelheid of om het PhotoFrame op uw interieur af te stemmen.
Mogelijkheid voor AC-voeding of interne batterij. Hierdoor kunt u kiezen of u uw PhotoFrame op AC-netstroom wilt gebruiken, of draadloos met de interne oplaadbare batterij.
De designframes zijn eenvoudig te verwisselen en luxe ontworpen extra's in geborsteld aluminium en rijk mahonie die u kunt vastklikken op uw PhotoFrame voor een andere look of om het PhotoFrame op uw interieur af te stemmen.
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