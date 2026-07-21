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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
10FF2CMW/00
Niet meer leverbaar
Kan ik de geheugencapaciteit van mijn PhotoFrame vergroten?
Kan ik het PhotoFrame gebruiken als de instelling voor automatisch uitschakelen actief is?
Kan ik 2 geheugenkaarten tegelijk gebruiken op mijn PhotoFrame?
Wordt het LCD-scherm beschadigd als ik dezelfde foto gedurende langere tijd weergeef?
Hoe kan ik mijn Philips PhotoFrame snel opladen?
Hoe geeft het PhotoFrame digitale foto's van 4:3-formaat weer op het 3:2-scherm?
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