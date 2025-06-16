Termes recherchés

    Professional use
    Business Monitor

    Efficacité et économie d'énergie exceptionnelles

    Vert

    Les moniteurs Philips intègrent des technologies innovantes et écologiques pour un avenir plus vert. Efficacité énergétique, emballage entièrement recyclable, conformité aux normes environnementales internationales strictes et absence de substances nocives telles que le mercure et le PVC/BFR sont quelques-unes des caractéristiques qui contribuent à un meilleur avenir pour tous.

    Station d'accueil USB-C intégrée

    Station d'accueil USB-C intégrée

    Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB de type C intégrée avec fonction d'alimentation. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un unique câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Connectez en toute simplicité votre ordinateur portable à ce moniteur au moyen d'un unique câble USB-C pour regarder des vidéos haute résolution et effectuer des transferts de données ultra-rapides, tout en rechargeant votre ordinateur portable.

    Emballage éco-responsable

    Matériaux 100 % recyclables et emballages certifiés FSC

    L'emballage de ce moniteur est constitué à 100 % de matériaux recyclables et est certifié FSC. Cette certification garantit que l'emballage est conçu dans le respect de l'environnement.

    Matériaux EcoSmart

    Fabriqué avec 85 % de plastique recyclé post-consommation et 5 % de plastique récupéré dans l'océan

    Respecter l'environnement, c'est aussi réutiliser les matériaux. C'est pourquoi ce moniteur Philips est composé à 85 % de plastique recyclé post-consommation et à 5 % de plastique récupéré dans l'océan, ce qui permet de réduire les déchets de manière globale.

    Base et socle en aluminium 100 % recyclé

    Pensé pour allier durabilité et design, ce choix éco-conscient offre une base élégante et robuste à votre espace de travail, tout en réduisant son empreinte environnementale.

    Sac en fibre de kapok : doux, compostable et protecteur

    Notre sac en fibre de kapok est doux, léger et fabriqué à partir de fibres végétales naturelles. Il protège votre écran des rayures et des chocs dus au transport. Agréable au toucher, sûr à manipuler et entièrement compostable, il retourne à la terre une fois sa mission accomplie. Ce sac offre une protection pour le transport et la livraison, tout en étant pratique et respectueux de l'environnement.

    Philips s’engage pour des moniteurs durables et écoresponsables.

    Philips s’engage pour des moniteurs durables et écoresponsables.

    Nous utilisons des matériaux d'emballage 100 % recyclés. Sur certains modèles, nous utilisons jusqu'à 85 % de plastiques recyclés après consommation.

    Limitation des substances dangereuses

    Limitation des substances dangereuses

    Conception sans halogène pour réduire l'impact sur l'environnement

    Une solution pour chacun

    Technologie d'économie d'énergie

    Grâce à l’interrupteur physique 0 watt, la consommation d’énergie peut être totalement réduite à zéro, diminuant encore davantage votre empreinte carbone. Le moniteur détecte la lumière ambiante pour ajuster la luminosité, optimise la consommation tout en maintenant la clarté de l’image et réduit automatiquement l’énergie lorsqu’aucune présence n’est détectée.

    Moniteurs PowerSensor Calculateur d’énergie du moniteur

    Business Monitor
