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Casque

Enfants (6)

1 - 6 sur 6 résultats
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Enfants

Casque supra-auriculaire pour enfants

TAK2000CT/00
  • Casque supra-auriculaire filaire
  • Volume limité à 85 dB
  • Personnalisable. Partage audio
  • Robuste et pliable
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Casque supra-auriculaire pour enfants

TAK2000PK/00
  • Casque filaire supra-auriculaire
  • Volume limité à 85 dB
  • Personnalisable. Partage audio
  • Résistant et pliable
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Casque supra-auriculaire sans fil pour enfants

TAK4200BL/00
  • Casque supra-auriculaire sans fil
  • Volume limité à 85 dB
  • Éclairage LED. Partage audio
  • Robuste et pliable
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Casque supra-aural sans fil pour les enfants

TAK4206PK/00
  • Casque supra-aural sans fil
  • Coques lumineuses
  • Contrôle parental via une application
  • Volume limité < 85 dB
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  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series
  • 4000 series

4000 series
Casque supra-aural sans fil pour enfants

TAK4200CT/00
  • Casque supra-aural sans fil
  • Volume limité à 85 dB
  • Éclairage LED. Partage audio
  • Durable et pliable
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Nouveau

Casque supra-auriculaire sans fil pour enfants

TAK6000PK/00
  • Casque supra-auriculaire sans fil
  • Volume limité à 85 dB
  • Écran ePaper personnalisable
  • Robuste et pliable
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