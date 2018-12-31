Robuste, durable et pliable

Fabriqué à partir de matériaux durables et non toxiques, ce casque est conçu pour résister aux contraintes d’une utilisation quotidienne par les enfants. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il peut être plié à plat pour être facilement rangé dans un tiroir. Vous pouvez aussi le plier à plat et vers l’intérieur pour former un ensemble compact qui se glisse facilement dans les poches et les sacs.