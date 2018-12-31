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Nouveau
TAK6000BL/00
Des looks qu’ils adorent. Un son auquel vous pouvez faire confiance.
Découvrez le casque conçu pour une écoute sûre et des changements de style réguliers. Les écrans ePaper sur les coques permettent aux enfants d’utiliser des photos pour créer un look personnalisé facile à modifier. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.
Casque supra-auriculaire sans fil
Volume limité à 85 dB
Écran ePaper personnalisable
Résistant et pliable
Qu’il s’agisse de photos de famille ou d’animaux de compagnie, ou encore de clichés de leurs œuvres, les écrans ePaper sur les coques offrent aux enfants une façon amusante de personnaliser leur casque sans utiliser d’autocollants. Il suffit de choisir une photo enregistrée sur un appareil mobile et de la transférer vers l’écran à l’aide de notre application associée. Une fois transférée, l’image reste visible même lorsque le casque est éteint.
Spécialement conçu pour protéger davantage les jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant les études. Pour une écoute dans des environnements plus bruyants à l’extérieur, les parents peuvent utiliser l’application Philips Headphones afin de définir une limite de volume de 85 dB en mode voyage.*
De grands boutons de commande ronds situés sous les écouteurs permettent aux enfants d’utiliser facilement ce casque, tandis que des repères à l’arrière de l’arceau les aident à voir dans quel sens le mettre. L’arceau rembourré se règle facilement, tandis que les écouteurs plus petits, dotés de coussinets souples en mousse à mémoire de forme, s’adaptent délicatement aux oreilles en pleine croissance pour un port confortable.
Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute sûre.