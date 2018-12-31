Un nouveau look dès qu’ils en ont envie

Qu’il s’agisse de photos de famille ou d’animaux de compagnie, ou encore de clichés de leurs œuvres, les écrans ePaper sur les coques offrent aux enfants une façon amusante de personnaliser leur casque sans utiliser d’autocollants. Il suffit de choisir une photo enregistrée sur un appareil mobile et de la transférer vers l’écran à l’aide de notre application associée. Une fois transférée, l’image reste visible même lorsque le casque est éteint.