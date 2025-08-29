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Casque supra-auriculaire sans fil pour enfants

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Avis | 94% recommandent ce produit

2 Récompenses

Disponible à partir

Violet magenta
Violet magenta
Bleu
Bleu
Rose
Rose

Sûr, ludique et adapté aux voyages

Avec leurs LED colorées sur les écouteurs et leur fonction ludique de partage audio sans fil, ces écouteurs sont conçus pour plaire aux enfants. Leur volume est limité pour protéger les jeunes oreilles, et un mode voyage spécial permet également aux enfants d’écouter en toute sécurité dans des environnements plus bruyants.

Voir tous les avantages

Sûr, ludique et adapté aux voyages

  • Casque supra-auriculaire sans fil

  • Volume limité à 85 dB

  • Éclairage LED. Partage audio

  • Robuste et pliable

Toujours sûr, toujours amusant. Limites de volume pour la maison et les voyages*

Toujours sûr, toujours amusant. Limites de volume pour la maison et les voyages*

Spécialement conçu pour protéger davantage les jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant les études. Pour une écoute dans des environnements plus bruyants à l’extérieur, les parents peuvent utiliser l’application Philips Headphones afin de définir une limite de volume de 85 dB en mode voyage.*

Confort adapté aux enfants et facilité d’utilisation

Confort adapté aux enfants et facilité d’utilisation

De grands boutons de commande ronds situés sous les oreillettes permettent aux enfants d’utiliser facilement ce casque, tandis que les petites oreillettes dotées de coussinets souples le rendent confortable à porter. L’arceau rembourré se règle facilement pour un ajustement parfait et comporte des points à l’arrière qui aident les enfants à voir dans quel sens mettre le casque.

Design coloré avec éclairage LED

Design coloré avec éclairage LED

Les LED colorées intégrées aux oreillettes s’associent au design multicolore de ce casque pour le faire ressortir de la meilleure des façons. Les LED peuvent être réglées pour briller dans différentes couleurs : idéal pour les enfants qui souhaitent exprimer leur propre style.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de TPV_PBTAWARD127
  • Image de TPV_PBTAWARD135

Notation globale

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4.6

sur 6

24

Avis

94%

recommandent ce produit

1

29/08/2025

Deutschland

Deutschland

tolles Produkt

Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2024-07-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2024-07-29

07/08/2025

Deutschland

Deutschland

Top

Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören

Avantages

Einfache Handhabung

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2024-07-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2024-07-07

21/07/2025

Deutschland

Deutschland

Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!

Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2025-06-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2025-06-21

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  1. Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.