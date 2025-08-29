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Disponible à partir
Sûr, ludique et adapté aux voyages
Avec leurs LED colorées sur les écouteurs et leur fonction ludique de partage audio sans fil, ces écouteurs sont conçus pour plaire aux enfants. Leur volume est limité pour protéger les jeunes oreilles, et un mode voyage spécial permet également aux enfants d’écouter en toute sécurité dans des environnements plus bruyants.
Casque supra-auriculaire sans fil
Volume limité à 85 dB
Éclairage LED. Partage audio
Robuste et pliable
Spécialement conçu pour protéger davantage les jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant les études. Pour une écoute dans des environnements plus bruyants à l’extérieur, les parents peuvent utiliser l’application Philips Headphones afin de définir une limite de volume de 85 dB en mode voyage.*
De grands boutons de commande ronds situés sous les oreillettes permettent aux enfants d’utiliser facilement ce casque, tandis que les petites oreillettes dotées de coussinets souples le rendent confortable à porter. L’arceau rembourré se règle facilement pour un ajustement parfait et comporte des points à l’arrière qui aident les enfants à voir dans quel sens mettre le casque.
Les LED colorées intégrées aux oreillettes s’associent au design multicolore de ce casque pour le faire ressortir de la meilleure des façons. Les LED peuvent être réglées pour briller dans différentes couleurs : idéal pour les enfants qui souhaitent exprimer leur propre style.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Récompenses
4.6
sur 6
24
Avis
94%
recommandent ce produit
Karo2190
29/08/2025
Deutschland
tolles Produkt
Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2024-07-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2024-07-29
Baicoo
07/08/2025
Deutschland
Top
Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören
Avantages
Einfache Handhabung
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2024-07-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2024-07-07
Deea35
21/07/2025
Deutschland
Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!
Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2025-06-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2025-06-21
Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.