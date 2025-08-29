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4000 seriesCasque supra-aural sans fil pour enfants

TAK4200CT/00

4.6

| (24) Avis | 94% recommandent ce produit

2 Récompenses

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Rose
Rose
Sarcelle cristal
Sarcelle cristal
Violet magenta
Violet magenta

Sûr, ludique et parfait en déplacement

Avec des LED colorées sur les coques et une fonction ludique de partage audio sans fil, ce casque a tout pour plaire aux enfants. Son volume est limité pour protéger leurs jeunes oreilles. Grâce au mode spécial pour les déplacements, les enfants peuvent écouter de la musique en toute sécurité dans des environnements plus bruyants.

Voir tous les avantages

Sûr, ludique et parfait en déplacement

  • Casque supra-aural sans fil

  • Volume limité à 85 dB

  • Éclairage LED. Partage audio

  • Durable et pliable

S'amuser en toute sécurité. Limites de volume pour la maison et les déplacements*

S'amuser en toute sécurité. Limites de volume pour la maison et les déplacements*

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles,ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant qu'ils font leurs devoirs. Dans des environnements bruyants hors de la maison,les parents peuvent utiliser l'application Philips Headphones pour limiter le volume à 85 dB.*

Confortable pour les enfants et facile à utiliser

Confortable pour les enfants et facile à utiliser

Les grands boutons de contrôle ronds situés en bas des coques facilitent l'utilisation de ce casque par des enfants. Les coques sont d'ailleurs plus petites et dotées de coussins doux pour offrir un confort optimal. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.

Design coloré avec éclairage LED

Design coloré avec éclairage LED

Les LED colorées intégrées aux coques et le design multicolore ajoutent une touche lumineuse et unique au casque. Réglables sur plusieurs couleurs,elles permettent aux enfants d'afficher leur propre style.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image TPV_PBTAWARD127
  • Award image TPV_PBTAWARD135

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

24

Avis

94%

recommandent ce produit

1

29/08/2025

Deutschland

Deutschland

tolles Produkt

Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2024-07-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2024-07-29

07/08/2025

Deutschland

Deutschland

Top

Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören

Avantages

Einfache Handhabung

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2024-07-07

Oui, je recommande ce produit

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Date of Use 2024-07-07

21/07/2025

Deutschland

Deutschland

Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!

Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2025-06-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2025-06-21

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  1. Volume limité à 75 dB en mode normal et 85 dB en mode déplacements conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.