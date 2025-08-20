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TAK2000CT/00
Disponible à partir
Ultra sûr, ultra amusant !
Laissez les enfants vibrer au rythme de la musique avec ce casque filaire coloré ! Il est léger, robuste et son volume est limité pour une écoute en toute sécurité. Des amis sont à la maison ? Le partage audio permet aux enfants de connecter leur casque en série à celui d’un ami pour écouter ensemble.
Casque supra-auriculaire filaire
Volume limité à 85 dB
Personnalisable. Partage audio
Robuste et pliable
Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque offre un volume limité à 85 dB*. Musique, dessins animés, films, vidéos éducatives : quels que soient leurs goûts, vous pouvez être tranquille en sachant qu’ils n’écouteront pas à un volume trop élevé.
Les coques plus petites, dotées de coussinets souples, rendent ce casque léger confortable pour les enfants. L’arceau rembourré se règle également facilement pour un ajustement parfait et présente des points à l’arrière qui aident les enfants à voir dans quel sens mettre le casque.
Le design multicolore permet au casque de se démarquer de la meilleure des façons, et les enfants peuvent le personnaliser avec leurs propres œuvres d’art ! Il suffit de soulever la fenêtre transparente de la coque, d’y ajouter leurs dessins ou peintures, puis de refermer la fenêtre d’un simple clic.
4.7
sur 6
23
Avis
94%
recommandent ce produit
Kathi L
20/08/2025
Deutschland
Tolle Kopfhörer
Wir sind vollstens zufrieden mit diesem Produkt! Vorab muss man natürlich sagen, dass die Ansprüche bei Kinder-Kopfhörern klar andere sind als bei Erwachsenen. Gerade fürs Kind bin ich eher ein Fan von "weniger ist mehr". Und diese Kopfhörer beschränken sich aufs Wichtigste, im positiven Sinne! - Die Farben sind beide super schön - Der Klang ist gut - Die Kopfhörer sind robust - mit dem mitgelieferten Adapter kann ich sowohl alte Geräte mit Klinkenstecker als auch neue mit USBC nutzen, so bekommt sogar der Kassettenspieler nochmal ein Revival Wir haben nichts auszusetzen und sind einfach rundum happy.
Avantages
Rundumpaket ohne Schnickschnack, tolles Design, robust, gute Anschlüsse, guter Klang
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date of Use 2025-07-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date of Use 2025-07-20
Esdiko
11/08/2025
Deutschland
Rundum zufrieden
Wir haben die Kopfhörer für unsere fast 3 jährige Tochter gekauft und sind super zufrieden mit ihnen. Der Klang ist gut und die maximale Lautstärke passend. Die Größe passt in kleinster Einstellung genau auf ihren Kopf. Die selbst gestaltbaren Ohrteile begeistern sie natürlich. Der Klinken-Anschluss inkl. USB-C Adapter sind sehr praktisch und so überall nutzbar.
Avantages
Schön und praktisch, guter Klang
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date of Use 2024-07-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date of Use 2024-07-11
Tinchen7485
23/07/2025
Deutschland
Tolles Produkt
Wir durften die on-Ear-Kophörer für Kinder testen und wir würden diese ohne Bedenken weiterempfehlen. Diese sind auch preisgünstig. Dieser kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer ist speziell für Kinder konzipiert. Er überzeugt durch sein leichtes Gewicht, drehbare Ohrmuscheln und eine integrierte Lautstärkebegrenzung für sicheres Hören. Ideal für unterwegs dank faltbarem Design und verstellbarem Bügel.
Avantages
TOP Produkt
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date of Use 2024-06-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date of Use 2024-06-23
Volume limité à 85 dB conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.