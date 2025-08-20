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Casque supra-auriculaire pour enfants

TAK2000MP/00

4.7

| (23) Avis | 94% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blue
Blue
Pink
Pink
Sarcelle cristal
Sarcelle cristal
Violet magenta
Violet magenta

Super sûr, super amusant !

Laissez les enfants vibrer au son de la musique avec ce casque filaire coloré ! Léger, robuste et doté d’un volume limité pour une écoute en toute sécurité. Des amis sont à la maison ? Le partage audio permet aux enfants de connecter leurs casques en série pour écouter ensemble.

Voir tous les avantages

Super sûr, super amusant !

  • Casque supra-auriculaire filaire

  • Volume limité à 85 dB

  • Personnalisable. Partage audio

  • Robuste et pliable

Toujours sûr, toujours amusant. Volume limité à 85 dB*

Toujours sûr, toujours amusant. Volume limité à 85 dB*

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque offre un volume limité à 85 dB*. Musique, dessins animés, films, vidéos éducatives : quels que soient leurs centres d’intérêt, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant qu’ils n’écouteront pas à un volume trop élevé.

Confort adapté aux enfants et facilité d’utilisation

Confort adapté aux enfants et facilité d’utilisation

Des écouteurs plus petits dotés de coussinets souples assurent aux enfants un port confortable de ce casque léger. L’arceau rembourré se règle également facilement pour un ajustement parfait et comporte des points à l’arrière qui aident les enfants à voir dans quel sens mettre le casque.

Design coloré avec coques personnalisables

Design coloré avec coques personnalisables

Le design multicolore permet au casque de se démarquer de la meilleure des façons, et les enfants peuvent le personnaliser avec leurs propres œuvres d’art ! Il suffit de soulever la fenêtre transparente de la coque, d’y ajouter leurs dessins ou peintures, puis de refermer la fenêtre d’un simple clic.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

23

Avis

94%

recommandent ce produit

2
1

20/08/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kopfhörer

Wir sind vollstens zufrieden mit diesem Produkt! Vorab muss man natürlich sagen, dass die Ansprüche bei Kinder-Kopfhörern klar andere sind als bei Erwachsenen. Gerade fürs Kind bin ich eher ein Fan von "weniger ist mehr". Und diese Kopfhörer beschränken sich aufs Wichtigste, im positiven Sinne! - Die Farben sind beide super schön - Der Klang ist gut - Die Kopfhörer sind robust - mit dem mitgelieferten Adapter kann ich sowohl alte Geräte mit Klinkenstecker als auch neue mit USBC nutzen, so bekommt sogar der Kassettenspieler nochmal ein Revival Wir haben nichts auszusetzen und sind einfach rundum happy.

Avantages

Rundumpaket ohne Schnickschnack, tolles Design, robust, gute Anschlüsse, guter Klang

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2025-07-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2025-07-20

11/08/2025

Deutschland

Deutschland

Rundum zufrieden

Wir haben die Kopfhörer für unsere fast 3 jährige Tochter gekauft und sind super zufrieden mit ihnen. Der Klang ist gut und die maximale Lautstärke passend. Die Größe passt in kleinster Einstellung genau auf ihren Kopf. Die selbst gestaltbaren Ohrteile begeistern sie natürlich. Der Klinken-Anschluss inkl. USB-C Adapter sind sehr praktisch und so überall nutzbar.

Avantages

Schön und praktisch, guter Klang

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2024-07-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2024-07-11

23/07/2025

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir durften die on-Ear-Kophörer für Kinder testen und wir würden diese ohne Bedenken weiterempfehlen. Diese sind auch preisgünstig. Dieser kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer ist speziell für Kinder konzipiert. Er überzeugt durch sein leichtes Gewicht, drehbare Ohrmuscheln und eine integrierte Lautstärkebegrenzung für sicheres Hören. Ideal für unterwegs dank faltbarem Design und verstellbarem Bügel.

Avantages

TOP Produkt

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2024-06-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date of Use 2024-06-23

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  1. Volume limité à 85 dB conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.