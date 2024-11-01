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    Assistance Philips

    Quels dispositifs puis-je utiliser pour charger mes produits Philips à charge USB ?

    Publié le 11 août 2025
    Si votre produit de soin personnel Philips est fourni avec un câble de charge USB, chargez-le au moyen d'un adaptateur secteur IPX4 Philips ou d'un autre mode de charge approprié comme ceux répertoriés ci-dessous.

    Remarque : lisez attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant de charger le produit. Pour obtenir l'intégralité des informations de sécurité importantes, veuillez vous reporter aux documents fournis avec votre produit.

    La sécurité d'abord

    Si vous chargez votre produit Philips dans un environnement humide (par exemple, une salle de bains), utilisez toujours un adaptateur IPX4 pour le recharger en sécurité. IPX4 indique que l'adaptateur résiste aux éclaboussures.

    Quel que soit l'adaptateur choisi, assurez-vous qu'il répond aux exigences ci-dessous (ces informations sont généralement imprimées sur l'adaptateur lui-même).

    Tension d'entrée : 100-240 V
    Tension de sortie : 5 V
    Sortie : 1 A ou plus
    Étanchéité à l'eau : IPX4* pour les environnements humides.
    Marque d'homologation : marque d'homologation/certification pertinente pour votre pays (CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, etc.)

    Important : l'utilisation d'un adaptateur non homologué peut entraîner des risques ou des blessures graves. Débranchez toujours le produit de l'adaptateur avant de le nettoyer à l'eau. 

    *Conseil : le X de IPX4 est un espace réservé, et un autre chiffre peut le remplacer (par exemple IP24 ou IP44) dans la description d'un adaptateur. Tant que le deuxième chiffre après « IP » est « 4 », l'adaptateur est classé comme résistant aux éclaboussures.

    Adaptateur Philips

    Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous procurer un adaptateur adéquat directement auprès de Philips. Le numéro de modèle de l'adaptateur varie en fonction du type de produit en votre possession.

    Soin masculin et beauté Philips - OneBlade, Head Pro, rasoirs, rasoirs féminins, tondeuses et tondeuses à cheveux :
    adaptateur IPX4 Philips HQ87. 

    Philips Sonicare - jets dentaires et brosses à dents électriques :
    adaptateur IPX4 résistant aux éclaboussures Philips WAA1001 (blanc) ou adaptateur IPX4 résistant aux éclaboussures Philips WAA2001 (noir).

    Pour acheter un adaptateur Philips :

    • Si vous résidez aux États-Unis, cliquez ici pour commander un adaptateur
    • Si vous résidez au Canada, cliquez ici et contactez le service d'assistance pour obtenir de l'aide.
    • Si vous résidez ailleurs dans le monde, cliquez ici et renseignez le numéro de modèle de l'adaptateur correspondant dans la barre de recherche en haut de la page. Notez que la barre de recherche en haut de cette page est optimisée pour trouver les informations d'assistance produit. Par conséquent, il est important de cliquer sur le lien fourni et d'utiliser la fonction de recherche sur la nouvelle page, et non sur celle-ci.

    Prises/fiches USB intégrées

    Vous pouvez utiliser une prise USB dédiée dans un bâtiment pour charger votre produit, à condition qu'elle soit conforme aux spécifications indiquées dans la section « La sécurité d'abord » ci-dessus. Débranchez le produit de l'alimentation avant de le nettoyer à l'eau.

    Adaptateur USB d'une autre marque

    Vous pouvez utiliser un adaptateur mural USB d'une marque reconnue pour charger votre produit, à condition qu'il soit conforme aux spécifications indiquées dans la section « La sécurité d'abord » ci-dessus. Ces informations doivent figurer sur l'adaptateur lui-même, comme dans l'exemple ci-dessous :
    Image montrant les caractéristiques imprimées sur une prise d'adaptateur USB

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 , BRL138/00 , BRL149/00 , BRL129/00 , BRL159/00 , BRL127/00 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , XP9402/46 , XP9402/31 , X9000/30 , X9000/10 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9405/11 , XP9400/31 , XP9405/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9404/46 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9202/30 , XP9403/31 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , S5889/50 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG5021/16 , BT3233/15 , BT3238/15 , MG5930/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7940/75 , MG7950/15 , MG9550/15 , QP1324/20 , QP1424/65 , QP2724/23 , QP2734/23 , QP2734/30 , QP2834/23 , QP2834/31 , QP4631/30 , QP6506/15 , QP6507/23 , QP6552/15 , QP6652/35 , QP6652/61 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/25 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , BG3007/01 , S5898/25 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S7887/78 , X3001/00 , X3003/00 , X3003/02 , X5004/00 , X5006/00 , X5012/00 , QP1924/30 , QP2724/31 , QP6652/30 , QP6552/30 , XP9405/11R1 , QP6542/15 , QP1324/30 , MG7940/15 , MG7930/15 , MG5940/15 , MG5920/15 , MG5917/15 , QP2734/20 , QP2734/31 , QP4631/65 , BG5021/15 , QP1924/20 , QP2824/20 , QP2724/20 , QP2834/20 , S3341/13 , S3244/12 , BG3027/05 , X3002/00 , S8697/23 , BT3239/15 , BT3234/15 , QP2824/30 , S8692/55 , S5885/69 , S7882/55 , QP2724/30 , S8697/35 , S8697/55 , S5887/10 , S5898/35 , S7887/58 , S8692/35 , S7886/63 , S5887/50 , QP2724/30 , S5884/69 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL126/00 , BRL166/91 , BRL176/00 , QP4530/30 , QP2824/20R1 , QP2724/20R1 , QP2734/30R1 , QP2734/20R1 , QP2724/15 , QP2824/30R1 , QP2834/20R1 , CP1801/01 , CP1800/01 , QP4530/30R1 , BT1218/15 , BRL146/20 , BT1216/15 , S5887/10R1 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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