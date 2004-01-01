Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?

    Publié le 11 août 2025

    Vous pouvez emporter et utiliser en toute sécurité les produits de soins et de beauté Philips (rasoirs, tondeuses à barbe et corps, OneBlade, Head Pro, épilateurs, sèche-cheveux et appareils à lumière pulsée Lumea) à l'étranger en suivant les instructions ci-dessous.

    Voyage en avion

    Les exigences des compagnies aériennes concernant les appareils fonctionnant avec batterie peuvent varier. Il est donc important de toujours vérifier auprès de votre compagnie aérienne quelles sont ses réglementations spécifiques avant de voyager.

    Pour les compagnies qui autorisent les batteries lithium-ion d'une puissance maximale de 100 wattheures dans les bagages à main (exigence courante, mais non universelle), tous les produits de beauté et de soin Philips équipés d'une batterie lithium-ion respectent cette limite.

    En cas de doute, rapprochez-vous de votre compagnie aérienne pour vérifier. 

    Chargement de votre produit Philips à l'étranger

    Lorsque vous chargez vos produits de beauté et de soin Philips à l'étranger, assurez-vous que l'alimentation électrique de votre pays de destination est compatible avec les spécifications du chargeur ou de l'adaptateur secteur que vous utilisez. Ces spécifications sont généralement indiquées sur la fiche mâle ou l'adaptateur lui-même.

    Si la seule différence concerne le nombre de broches ou la forme de la fiche mâle, un adaptateur de voyage standard peut être utilisé avec l'adaptateur dont vous vous servez à la maison.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HS9980/15 , HS7980/15 , HS5980/15 , BRL138/00 , BRL159/00 , BRL149/00 , BRE247/00 , BRL129/00 , BT3617/15 , BT3620/15 , BT5780/15 , BT7670/15 , BRL127/00 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9405/11 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , XP9208/30 , X9001/10 , XP9404/46 , XP9404/38 , X9000/30 , XP9400/31 , XP9404/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9405/31 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9402/46 , X9000/10 , XP9402/31 , XP9403/31 , BRE237/00 , BRE227/00 , PQ888/06 , SP9841/32 , S3243/12 , S5889/50 , QP6507/23 , QP6506/15 , BRE715/00 , BRE721/00 , S5889/11 , BRE735/00 , S3342/13 , QP2834/31 , QP2834/23 , S5887/69 , S5887/35 , QP2734/23 , MG5930/15 , MG5950/15 , QP2724/23 , S3343/13 , S3344/13 , S5466/17 , S5466/18 , BT5515/75 , BT5515/20 , QP1424/65 , BRP506/00 , BRP529/00 , BRP531/00 , S5887/13 , QP1324/20 , NT2650/16 , NT1650/16 , S5880/50 , MG9555/15 , S5885/35 , MG9550/15 , S5885/25 , MG9530/15 , MG7950/15 , MG7940/75 , BT3233/15 , BT3238/15 , S7887/35 , S7886/78 , HC3505/15 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S7885/63 , S7885/55 , S7882/54 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , BG3007/01 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , MG3710/15 , BG3017/01 , BG3027/03 , S5898/79 , X3001/00 , SP9885/35 , MG3721/14 , BG5021/16 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , BRE224/00 , S1142/02 , BRE235/00 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , BRE265/00 , S3145/00 , BRE275/30 , BRE285/00 , S7887/55 , QP6652/61 , QP6652/35 , S7887/63 , S5898/50 , QP6552/15 , S5898/25 , S3241/12 , S3242/12 , MG7920/15 , S5884/38 , S5884/35 , QP1924/30 , SP9882/36 , S9980/54 , S9975/54 , QP6652/30 , QP6552/30 , QP6542/15 , QP1324/30 , MG7930/15 , MG7940/15 , MG9540/15 , MG9553/15 , MG5940/15 , MG5920/15 , MG5917/15 , QP2734/20 , QP6504/15 , BT5515/70 , QP4631/65 , X3002/00 , QP2824/20 , QP2834/20 , S3341/13 , S3244/12 , QP215/50 , QP1924/20 , BG5021/15 , BG3027/05 , S6640/44R1 , S9531/26R1 , SP9820/12R1 , SP9860/16R1 , S9711/31R1 , S9711/41R1 , S9711/32R1 , SP9820/18R1 , S9975/55 , SP9871/22 , S9986/63 , S9982/59 , S9982/55 , BT3234/15 , S9980/74 , S9980/59 , BT3239/15 , S9974/55 , S9974/35 , S8697/23 , S8692/55 , S7783/63 , S5885/69 , S5583/38 , S5579/69 , QP2824/30 , S3230/52 , S7882/55 , BRE770/92 , S8697/35 , S7886/63 , S7887/58 , S5898/35 , S8692/35 , S8696/35 , S5887/50 , S8697/55 , S5887/10 , S5884/69 , SP9883/35 , SP9840/32 , SP9883/36 , SP9840/31 , SP9860/13R1 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL176/00 , BRL126/00 , BRL166/91 , QP4530/30 , QP2724/15 , SP9883/35R1 , S7887/35R1 , BRE740/90 , S9031/13R1 , S7783/35 , S9983/55 , S9976/55 , S9975/35 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9987/50 , S9982/54 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , QP2515/16 , S9987/68 , S5572/73R1 , MG5720/90 , MG5730/35 , S9986/58 , S9987/54 , S9986/59 , MG3720/35 , S9985/50 , S9987/55 , S9987/59 , HC9420/15 , BT9810/90 , BT5522/15 , MG5720/13 , BT5522/13 , QP2520/16 , QP2620/16 , MG9710/93 , BT3222/13 , MG7736/13 , BT3222/14 , MG7736/15 , MG9710/90 , MG9720/90 , S5584/57 , HC3525/15 , SP9860/13 , SP9860/16 , SP9861/16 , SP9863/14 , SP9820/12 , S5588/26 , S9721/41R1 , S5290/12R1 , QP6530/60 , S3333/58 , QP6550/17 , QP6550/15 , QP6650/60 , QP6530/15 , QP6550/16 , QP6650/61 , QP6550/30 , QP6650/30 , QP6530/31 , QP6530/16 , BRE715/01 , BRE735/01 , S5586/66 , S5579/50 , S5584/50 , S7783/59 , S7783/55 , S7782/53 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5585/35 , S5585/30 , S5585/10 , S5584/62 , S5583/10 , S7788/59 , S7788/55 , S7786/59 , S7786/55 , S7786/50 , S5588/75 , BT3208/15 , NT1650/15 , S5588/38 , S9031/12R1 , BRE710/01 , BRE740/11 , BRE740/10 , BRE730/10 , BRE710/00 , BRE700/00 , BT9810/15 , BT9810/13 , QP310/50 , S3133/57 , QP240/50 , S3134/57 , QP2620/65 , S7370/12R1 , NT3650/16 , NT5650/16 , S5110/06R1 , S5240/06R1 , QP100/51 , S5270/06R1 , BRP505/00 , S5530/06R1 , HC5632/15 , S3233/52 , S3333/54 , S3232/52 , S1131/41 , S1231/41 , S3231/52 , S3134/51 , S3133/51 , S1333/41 , S1332/41 , S1232/41 , MG3715/14 , QP2520/65 , HC5612/15 , HC7650/15 , BRL175/00 , S6650/48 , S7930/16 , HC5630/13 , HC5650/15 , HC5632/13 , HC5630/15 , S6610/11 , S7970/26 , BRE225/00 , BT5515/15 , BT5502/15 , S5941/27 , BRE257/00 , BRE275/00 , BRE238/00 , BRE255/00 , BT5515/13 , BT5503/85 , BT5502/13 , S3552/12 , BT7520/15 , S7921/51 , MG7745/15 , BT7510/15 , S5100/44 , BT7500/15 , BT7512/15 , BT7501/85 , SP9862/14 , SP9820/18 , SP9821/12 , SP9861/13 , SP9861/16R1 , BG7020/15 , BG7025/13 , BG7025/15 , MG7785/20 , HC3510/85 , S9721/31 , QP6505/21 , MG7735/15 , HC3520/15 , HC3535/15 , BT1218/15 , SW6710/15 , SW176/05 , S5250/06 , S1510/42 , BG5020/15 , QP230/50 , BRP566/00 , BRP586/00 , BT3202/14 , QP150/50 , HC7450/16 , QP100/50 , BG3016/15 , BG3015/15 , BT3236/14 , S3520/42 , QP2520/64 , BRE605/00 , MG5730/33 , MG3720/33 , MG3710/33 , BT3212/14 , BCR369/00 , QP610/55 , S3540/06 , BT3207/14 , BRL146/20 , HC3510/15 , HC3530/15 , HC3510/13 , BG5020/13 , BT3226/14 , BT3206/13 , BT3206/14 , BT3216/14 , BT3237/14 , BRP545/00 , BG3010/13 , BG3010/15 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW9700/67 , SW3700/07 , SW5700/07 , BRE632/00 , S7520/69 , S5210/06 , S9211/31 , MG7730/15 , MG7720/15 , MG3740/15 , BRE652/00 , S7520/41 , S7522/50 , S7730/26 , MG7715/15 , BCR430/00 , QP6510/64 , S7311/66 , BT7204/80 , HC5450/90 , BT5190/85 , S5073/62 , S9211/41 , QP2630/30 , QP2620/25 , QP6620/20 , QP620/50 , QP610/50 , QP2620/20 , S5270/06 , BT1216/15 , BT7204/85 , MG3730/13 , MG3730/15 , NT1151/15 , MG3720/15 , S5650/41 , S5672/26 , S5572/40 , S5530/06 , S5550/10 , S5572/10 , S5550/06 , S5630/41 , S5630/45 , BT9297/15 , S3510/06 , MG5735/15 , MG7720/13 , MG5730/15 , MG5720/15 , MG5740/15 , MG7770/15 , QP6520/60 , HC5440/85 , S1520/41 , QP2520/60 , HC3400/15 , QP6510/30 , QP2520/20 , QP6510/20 , QP6520/20 , QP2520/30 , NT5171/15 , S9171/69 , S5070/65 , BRE611/00 , S9551/63 , S8860/61 , BRE644/00 , BRE631/00 , BRE651/00 , BRE650/00 , BT7201/15 , BT7204/15 , S3520/06 , S1100/04 , S1510/04 , BRL140/00 , S1520/04 , BRE610/00 , BRE620/00 , BRE630/00 , S3110/06 , S3120/06 , QP220/55 , S1310/04 , BRE394/20 , BT7210/15 , BT7220/15 , QP2530/30 , QP2520/25 , QP6520/30 , HC3420/17 , S5620/41 , HC5438/80 , QT4013/16 , S5420/59 , BRP535/00 , BRE640/00 , BRL130/00 , BRL170/00 , BRL180/00 , BRL140/10 , BRL160/00 , QT4015/16 , QP2530/20 , QP210/50 , QP220/50 , BT405/15 , S5150/26 , S5520/45 , S5510/45 , S7780/64 , S7710/26 , S7530/50 , S7510/41 , S5400/26 , BT5200/16 , S738/17 , S7370/12 , S5320/06 , S5310/06 , S7310/12 , S728/17 , S5130/06 , BT5210/16 , BT5205/16 , BT5203/15 , S5140/26 , S5050/04 , S7370/41 , S5620/12 , HC3410/85 , NT3160/10 , NT5175/16 , HC9450/15 , HC7460/15 , HC9450/20 , NT5176/16 , HC3424/80 , AT918/16 , NT1150/10 , MG1100/16 , NT5180/15 , HC9450/13 , HC9490/15 , S9911/10 , BG2024/15 , QT4005/15 , BG2025/15 , AT941/18 , S9111/41 , S9111/31 , AT889/16 , QT4024/32 , S9521/31 , S9511/31 , S9171/31 , S9161/31 , S9151/41 , AT751/16 , BT9280/32 , AT941/19 , S9031/13 , S9151/42 , S9112/43 , AT886/16 , BT7090/32 , HC3420/15 , BT7085/32 , HC5440/80 , HC5450/16 , HC5450/80 , HC7450/80 , HC3410/15 , HC5440/15 , HC5440/16 , BT5270/32 , BT9290/32 , NT9145/10 , QT4000/15 , NT9110/30 , AT620/14 , BG2036/32 , BG2026/32 , AT751/80 , AT880/44 , AT890/20 , AT750/20 , BG2039/40 , NT9130/16 , NT9130/40 , BG2000/40 , AT893/20 , AT890/41 , AT893/41 , AT750/41 , AT752/20 , AT891/16 , AT753/20 , AT940/20 , AT750/16 , AT890/16 , AT890/17 , AT750/17 , AT754/16 , AT891/14 , AT751/14 , NT9110/50 , QT4019/40 , QT4019/15 , NT9105/15 , QT4022/15 , QT4022/41 , QT4022/32 , QT4075/32 , QT4090/15 , QT4070/15 , QT4050/32 , QT4050/15 , QT4090/32 , QT4070/32 , QT4050/41 , QT4070/41 , BG2040/34 , QT4045/70 , QT4021/16 , QT4021/98 , QT4021/50 , QT4021/63 , BG2030/60 , NT9110/10 , BG2000/10 , QT4020/30 , NT9110/60 , BG2022/30 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.