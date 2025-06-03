Termes recherchés

    QD OLED Care

    Les moniteurs Philips Evnia sont équipés de certains des meilleurs outils logiciels pour prévenir le risque de rémanence et préserver leur bon fonctionnement. Le risque de rémanence est la principale préoccupation concernant les panneaux QD-OLED. Ce risque sera considérablement réduit si ils sont correctement entretenus.

    Protection multi-logos

    Détecte et atténue les logos statiques affichés à l'écran


    Aide à prévenir la rémanence due aux logos, en particulier lorsqu'ils restent longtemps affichés en position fixe.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Détection automatique


    Reconnaissance simultanée de plusieurs logos.

    Automatic logo detection gaming in use

    Niveaux de réduction de la luminosité


    Niveau 1 : réduction de 10 % de la luminosité

    Niveau 2 : réduction de 20 % de la luminosité

     

    Cela permet de minimiser l'impact sur l'expérience visuelle globale tout en protégeant les zones sensibles de l'écran.

    Luminance reduction before and after

    Variateur de luminosité

     

    Réduit la luminosité des zones présentant une différence significative entre sections claires et sombres, comme les  letterbox (barres noires supérieures et inférieures) ou pillarbox (barres latérales). Également utilisés pendant la lecture de films ou l'utilisation multifenêtres/multi-sources.

    luminosité - letterbox

    luminosité - pillarbox

    section verticale

    luminosité - letterbox

    luminosité - pillarbox

    section verticale

    Variateur de luminosité de la barre des tâches

     
    Identifie les barres de tâches statiques et les atténue pour protéger l'écran.




    Détecte les barres de tâches statiques (par exemple, la windowbox) qui restent affichées pendant de longues périodes. Réduit la luminosité dans ces zones pour éviter la rémanence de l'image. Idéal pour les utilisateurs qui travaillent ou jouent avec des éléments statiques d'interface utilisateur fréquemment affichés.

    Protection thermique

     
     
    Gère proactivement la température du panneau en réduisant la luminosité quand la température augmente. Aide à maintenir la température du moniteur en dessous de 60 °C, garantissant ainsi longévité et stabilité des performances, notamment lors des intenses sessions de jeu.

    Comment cela fonctionne-t-il ?

    Before After

    • Réduit automatiquement la luminosité si la température dépasse 60 °C. 
    • Gère proactivement la température de l'écran quand celle-ci augmente en réduisant la luminosité.
    • Aide à maintenir la température de l'écran en dessous de 60 °C, garantissant ainsi longévité et stabilité des performances, notamment lors des sessions de jeu intenses.

     

    Cette fonction équilibre performances et sécurité de l'écran sans intervention de l'utilisateur.

