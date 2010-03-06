Zoektermen

    Philips oled care banner image

    Overzicht van de functie

    QD-OLED Care

    Philips Evnia monitoren zijn uitgerust met de best denkbare software-instrumenten - ze voorkomen inbranden en zorgen ervoor dat de conditie van je monitor lang zo goed mogelijk blijft. Het vaakst voorkomende potentiële probleem van QD-OLED-panelen, waar iedereen zich zorgen over maakt, is het risico van inbranden. Met de juiste zorg neemt het risico van het optreden van inbranden bij QD-OLED-panelen echter aanmerkelijk af.

    Multi-Logo-bescherming

    Detecteert en dimt statische logo´s op het beeldscherm.


    Helpt bij het voorkomen van het inbranden van logo´s, met name in situaties waar logo´s langdurig op één plaats blijven staan.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatische detectie


    Herkent meerdere logo´s tegelijkertijd.

    Automatic logo detection gaming in use

    Helderheidsverlagingsniveaus


    Niveau 1: 10 % verlaging van de helderheid

    Niveau 2: 20 % verlaging van de helderheid

     

    Het resultaat bestaat uit een minimale beïnvloeding van de beleving, terwijl gevoelige delen van het beeldscherm beschermd worden.

    Luminance reduction before and after

    Helderheidsdimmer van randen

     

    Verlaagt de helderheid op plaatsen waar aanzienlijke verschillen bestaan tussen lichte en donkere delen, zoals bijv. letterboxen (zwarte randen boven en beneden) en pillar-boxen (randen aan de zijkant), hetgeen ook vaak voorkomt bij het afspelen van films of het gebruik van meerdere vensters/bronnen.

    Helderheidsdimmer van
    letterbox-randen

    Helderheidsdimmer van
    pillar-box-randen

    Helderheidsdimmer
    van verticale
    scheidingsranden

    Helderheidsdimmer
    van letterbox-randen

    Helderheidsdimmer
    van pillar-box-randen

    Helderheidsdimmer
    van verticale
    scheidingsranden

    Helderheidsdimmer van het hoofdpaneel

     
    Identificeert de belangrijkste statische panelen en dimt ze zodanig dat het beeldscherm beschermd wordt.




    Detecteert de belangrijkste statische panelen (bijv. het hoofdpaneel van Windows), die gedurende langere tijd zichtbaar blijven. Verlaagt de helderheid op deze plaatsen ter voorkoming van beeldretentie. Ideaal voor gebruikers die vaak met programma´s werken of games spelen, waarvan de gebruikersinterface over statische elementen beschikt.

    Before After

    Thermische beveiliging

     
     
    Controleert proactief de temperatuur van het paneel en verlaagt de helderheid als de temperatuur te hoog is. Helpt de monitor bij het handhaven van een temperatuur onder de 60 °C, hetgeen voor een langere levensduur en stabiele prestaties zorgt, met name als er intensief gegamed wordt.

    Hoe werkt het:

    Before After

    • Als de temperatuur de 60 °C overschrijdt, wordt de helderheid automatisch verlaagd.
    • Controleert pro-actief de temperatuur van het paneel en verlaagt de helderheid als de temperatuur te hoog is.
    • Helpt de monitor bij het handhaven van een temperatuur onder de 60 °C, hetgeen de levensduur van de monitor verlengt en voor stabiele prestaties zorgt, met name als er intensief gegamed wordt.

     

    Deze functie balanceert de prestaties en de veiligheid van het paneel uit zonder dat de gebruiker hoeft in te grijpen.

