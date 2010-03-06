QD-OLED Care

Zoektermen
Helpt bij het voorkomen van het inbranden van logo´s, met name in situaties waar logo´s langdurig op één plaats blijven staan.
Herkent meerdere logo´s tegelijkertijd.
Niveau 2: 20 % verlaging van de helderheid Het resultaat bestaat uit een minimale beïnvloeding van de beleving, terwijl gevoelige delen van het beeldscherm beschermd worden.
Niveau 1: 10 % verlaging van de helderheid
Verlaagt de helderheid op plaatsen waar aanzienlijke verschillen bestaan tussen lichte en donkere delen, zoals bijv. letterboxen (zwarte randen boven en beneden) en pillar-boxen (randen aan de zijkant), hetgeen ook vaak voorkomt bij het afspelen van films of het gebruik van meerdere vensters/bronnen.
Detecteert de belangrijkste statische panelen (bijv. het hoofdpaneel van Windows), die gedurende langere tijd zichtbaar blijven. Verlaagt de helderheid op deze plaatsen ter voorkoming van beeldretentie. Ideaal voor gebruikers die vaak met programma´s werken of games spelen, waarvan de gebruikersinterface over statische elementen beschikt.
Deze functie balanceert de prestaties en de veiligheid van het paneel uit zonder dat de gebruiker hoeft in te grijpen.
Gaming Monitor
QD OLED-gamemonitor
49M2C8900/00
Gaming Monitor
QD OLED-gamemonitor
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
QD OLED-gamemonitor
32M2N8900/00
