Changez de vitesse, pas d'écran.

Dominez à la vitesse de 320 Hz ou brillez en 4K à 160 Hz : ce moniteur s'adapte à vos besoins quel que soit votre jeu. Le Dual Mode vous donne le contrôle et vous permet de choisir l'équilibre parfait entre résolution et fréquence de rafraîchissement : passez en FHD à 320 Hz pour des jeux de tir ultra-rapides, ou passez en 4K UHD à 160 Hz pour des visuels riches et immersifs. Spécialement conçu pour les joueurs polyvalents !