Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips Dual Mode Monitors

    Un moniteur, deux modes

     
    Vitesse ou netteté ? Vous avez désormais le choix.
     
    Le moniteur Philips Evnia vous offre une flexibilité exceptionnelle dans le jeu : passer de la 4K UHD à 160 Hz pour des détails immersifs et d'une netteté cristalline à la FHD à 320 Hz pour une réactivité digne de l'eSport. Fast IPS, HDR et le faible retard à l'affichage permettent d'afficher chaque image avec précision.

    Changez de vitesse, pas d'écran.

     
    Dominez à la vitesse de 320 Hz ou brillez en 4K à 160 Hz : ce moniteur s'adapte à vos besoins quel que soit votre jeu. Le Dual Mode vous donne le contrôle et vous permet de choisir l'équilibre parfait entre résolution et fréquence de rafraîchissement : passez en FHD à 320 Hz pour des jeux de tir ultra-rapides, ou passez en 4K UHD à 160 Hz pour des visuels riches et immersifs. Spécialement conçu pour les joueurs polyvalents !

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Nous favoris

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Élargissez vos horizons
    de gaming

    En savoir plus >

    Fonctions à portée de main

     

    Dual Mode

     
     
    Basculez facilement entre la 4K UHD à 160 Hz et la FHD à 320 Hz. Flexibilité accrue, aucun compromis.

     

    Dalle Fast IPS

     
    L'écran Philips avec Fast IPS et UltraClear 4K restitue des images nettes et fidèles aux couleurs.

     

    Des couleurs éclatantes

     
    Avec DisplayHDR™ certifié VESA, vous voyez ce que vous obtenez, des visuels éclatants, réalistes et sans compromis.

     

    Réponse rapide du

    Smart MBR, 0,5 ms 

     
    Le moniteur Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms offre des images nettes et précises, parfaitement adaptées aux jeux rapides.

     

    Dual Mode

     
     
    Basculez facilement entre la 4K UHD à 160 Hz et la FHD à 320 Hz. Flexibilité accrue, aucun compromis.

     

    Dalle Fast IPS

     
    L'écran Philips avec Fast IPS et UltraClear 4K restitue des images nettes et fidèles aux couleurs.

     

    Des couleurs éclatantes

     
    Avec DisplayHDR™ certifié VESA, vous voyez ce que vous obtenez, des visuels éclatants, réalistes et sans compromis.

     

    Réponse rapide du

    Smart MBR, 0,5 ms 

     
    Le moniteur Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms offre des images nettes et précises, parfaitement adaptées aux jeux rapides.

    Pour tous les types de joueurs

     

    Le créateur de contenu

     
    4K à 160 Hz. La précision en mouvement.

    Montez, animez et concevez avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 160 Hz et une clarté 4K époustouflante : idéal pour les flux de travail créatifs haut de gamme.

     

    Le pro FPS

     
    Réactivité à 320 Hz. Plus d'excuses.

    Dominez chaque partie avec une réactivité instantanée et un gameplay fluide.

     

    Le streamer

     
    Performances équilibrées. Toujours en action.

    Jouez, streamez et discutez avec des performances stables et un multitâche optimisé : votre configuration, votre spectacle.

     

    Le joueur de console

     
    HDMI 2.1, UHD à 120 Hz. Prêt à jouer.

    Vivez des visuels immersifs grâce à la technologie HDR, un faible retard à l'affichage et la parfaite compatibilité avec les consoles nouvelle génération.

     

    Le créateur de contenu

     
    4K à 160 Hz. La précision en mouvement.

    Montez, animez et concevez avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 160 Hz et une clarté 4K époustouflante : idéal pour les flux de travail créatifs haut de gamme.

     

    Le pro FPS

     
    Réactivité à 320 Hz. Plus d'excuses.

    Dominez chaque partie avec une réactivité instantanée et un gameplay fluide.

     

    Le streamer

     
    Performances équilibrées. Toujours en action.

    Jouez, streamez et discutez avec des performances stables et un multitâche optimisé : votre configuration, votre spectacle.

     

    Le joueur de console

     
    HDMI 2.1, UHD à 120 Hz. Prêt à jouer.

    Vivez des visuels immersifs grâce à la technologie HDR, un faible retard à l'affichage et la parfaite compatibilité avec les consoles nouvelle génération.

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center est un logiciel facile à
    utiliser, conçu pour optimiser votre moniteur grâce à des
    commandes intuitives.

    En savoir plus

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.