Zet een andere versnelling in, niet een ander beeldscherm.

Domineer met een snelheid van 320 Hz of zwijmel weg in 4K bij 160 Hz - wat je game ook maar vereist, deze monitor is er flexibel genoeg voor. Dual Mode laat de controle over aan jou, stelt je in staat de perfecte balans te kiezen tussen resolutie en verversingsfrequentie: gebruik FHD bij 320 Hz voor ultrasnelle schietspelletjes of switch naar 4K UHD bij 160 Hž voor overdadige, meeslepende beelden. Ontworpen voor gamers die overal voor in zijn!