Gebruikelijk duurt het onderzoek en reparatie van je product maximaal 10 werkdagen. Het opsturen van een omruilproduct duurt maximaal 4 werkdagen.

Je kan de status van je reparatie bekijken via de “volg mijn reparatie” knop. Zodra je hierop klikt, word je doorverwezen naar de website van onze servicepartner E-Care. Vul hier je ordernummer en postcode in om de status van je reparatie te

zien. Het ordernummer vind je in de e-mailcommunicatie van E-Care.

Je kan de status van je omruiling bekijken via de “volg mijn omruiling” knop. Vul hier jee-mailadres en “reparatienummer” in. Klik op “zoeken”. In het orderoverzicht kan je onderaan de pagina de status van de omruiling zien. Het “reparatienummer” ontvang je via e-mail na het aanvragen van een omruiling.