Het TriActive+-LED-mondstuk maakt stof zichtbaar voor een grondige reiniging

Mis nooit meer een plekje met ons TriActive+LED-mondstuk. LED-lampjes aan de voorkant van het mondstuk maken stof dat u anders niet zou zien direct zichtbaar. Een sensor schakelt de LED-lampjes automatisch in wanneer de zuigmond in gebruik is en uit wanneer dit niet het geval is. Inclusief 3 AA-batterijen.