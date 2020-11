Geïntegreerde accessoires voor ultiem gebruiksgemak

De stofzuiger is ontworpen met geïntegreerde accessoires, zodat u geen losse onderdelen hoeft mee te dragen tijdens het schoonmaken. De zachte borstel is handig geïntegreerd in het handvat van het apparaat, altijd klaar voor gebruik. Het spleetmondstuk kan in de stofzuiger worden bewaard zodat u altijd klaar bent voor gebruik.