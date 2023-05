Laad uw telefoon op. Stream uw muziek.

Word wakker met uw favoriete radiozender of een zoemer, en dat terwijl uw telefoon volledig opgeladen is. Deze Bluetooth-klokradio heeft een draadloze Qi-oplader en u kunt er ook mee opladen via USB. U krijgt kristalhelder radiogeluid en u kunt audio streamen vanaf uw mobiele apparaat. Bekijk alle voordelen