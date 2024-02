Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete audio

Val rustig in slaap bij het geluid van uw favoriete muziek, podcast, of radiozender. U kunt de sleeptimer tot wel twee uur lang uw radiozender naar keuze laten spelen. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de audio automatisch uit.