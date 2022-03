Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete muziek

Val rustig in slaap met uw favoriete podcast of afspeellijst in de achtergrond. U kunt de sleeptimer instellen om maximaal 2 uur te streamen vanaf uw apparaat. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de luidspreker uitgeschakeld. Zo wordt u nooit meer midden in de nacht wakker terwijl u zich afvraagt waarom de muziek nog steeds aanstaat!