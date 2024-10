Elke film, elke serie. Altijd uw ideale geluid

Twee oplaadbare batterijen bieden u elk 6 uur afspeeltijd, in totaal 12 uur. Drivers van 14,8 mm zorgen voor helder geluid. Als u het liever wat harder wilt, draait u gewoon de knop voor balans links/rechts in een van beide richtingen om het volume in het betreffende oor te verhogen.