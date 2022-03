Helpt u wakker te worden. Helpt u in slaap te vallen.

Heerlijk wakker worden en klaar voor de dag. Deze klokradio laadt uw telefoon op en wekt u met een geleidelijk oplopende alarmtoon of langzaam toenemend radiovolume. De klokradio heeft een sleeptimer zodat u in slaap kunt vallen met radiogeluid en is voorzien van een nachtlampje.