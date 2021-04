Val op. Reflecterende Kevlar-kabel

Wat de dag ook brengt, deze hoofdtelefoon uit de Go-serie is overal klaar voor. Een reflecterende, duurzame Kevlar-kabel zorgt ervoor dat u altijd goed zichtbaar bent. De kabel is met een kledingclip aan uw trainingsgear bevestigd, zodat u geen last hebt van rondstuiterende kabels.