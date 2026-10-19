Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD met Dynamische HDR
Beleef Ultra HD 8K-resolutie bij 60 fps. Dynamische HDR voor het beste contrast en haarscherp beeld met snelle actie. Verbeterde ondersteuning van Audio Return Channel tot 192 Khz in 24-bits resolutie.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 m
Ondersteunt videoresolutie tot 8K UHD 4320p voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.
Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.
Gebruik van hoogwaardig materiaal - zuiver koperdraad van 28 AWG voor een optimale verbinding met minimaal gegevensverlies.
Recensies