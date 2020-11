Deze oplossing is bedoeld voor:

De Philips SmartSleep Snoring Relief-band is ontworpen om snurken te verminderen. De band kan worden gebruikt als u alleen snurkt wanneer u op uw rug ligt, en niet op uw zij. Dit product is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld om ziektes of aandoeningen te verminderen of behandelen, zoals POSA (positionele obstructieve slaapapneu). Als u ook snurkt als u op uw zij ligt of naar adem hapt/stopt met ademen tijdens het snurken, heeft u mogelijk slaapapneu. Raadpleeg in dit geval een arts.