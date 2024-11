Verbind de machine via de ingebouwde WiFi-functie

Het apparaat beschikt over ingebouwde WiFi-connectiviteit zodat er geen enkele stap in het proces over het hoofd wordt gezien, en biedt verbeterde gebruikersfuncties die naadloos worden bediend via het display van het apparaat, en zelfs de mogelijkheid aanvullende producten en accessoires te kopen (indien beschikbaar in uw land). De regelmatige updates zijn gebaseerd op softwareverbeteringen en machine learning. We streven er altijd naar uw ervaring te verbeteren en te verrijken en u te helpen om alle mogelijkheden van uw apparaat te benutten.