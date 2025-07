Mis geen moment. Stabiele digitale verbinding met de basisunit

Deze TV-koptelefoon ontvangt signalen van de basisunit via een digitale 2,4G-verbinding. Je hebt dus geen last van storing als anderen in de buurt smartapparaten of radio's gebruiken. Je kunt zelfs naar de keuken lopen om wat lekkers te maken, want dankzij het bereik van 30 meter valt het geluid niet weg.