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Niet meer leverbaar
SHB5800BK/00
Draadloze oortelefoon, eenvoudig koppelen via NFC
De SHB5800 Bluetooth-oortelefoon beschikt over zorgvuldig ontworpen drivers voor een stevige bas en een gebalanceerd geluid, comfortabele oordopjes, eenvoudig koppelen met NFC en duurzame IPX2 zweet- en vochtdichte materialen, ideaal voor muziek en gesprekken onderweg.
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
"U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot groot, waardoor deze hoofdtelefoon altijd perfect in uw oor past."
2.9
van 5
45
Reviews & awards
Kortlever91
25/09/2017
Nederland
Geen woorden voor.
Niet normaal! Wat Een Kwaliteit! Natuurlijk denkt u nu; dat zal allemaal wel, eerst horen dan geloven, niets mee te maken gewoon kopen deze dingen. Heerlijk geluid, batterij gaat lang mee en ze zijn onverwoestbaar!! Mijn aanstaande vond het een goed plan om ze grondig schoon te maken met een Bosch wasmachine (ook een topding) gewoon vol wasprogramma afgedraaid inclusief driehonderdmiljoen toeren centrifuge, en ze doen het gewoon nog. Sterker nog, beter dan ooit (al dat oorsmeer is natuurlijk verdwenen. Bedankt Philips voor een geweldig product!
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Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Cyclist2016
02/04/2016
Nederland
Comfortabel, strak laag, mooi hoog!
[Employee of philipsglobal] Ik heb deze hoofdtelefoon gekocht om te gebruiken tijdens het fietsen. Ik had gehoopt dat het fijn zou werken zonder kabel en deze verwachting is precies waar gemaakt. Het verbinden met mijn telefoon ging makkelijk, de dopjes zitten lekker en vallen niet uit mijn oren door de handige rubberen vleugeltjes. Daarnaast zijn ze verassend goed in audio kwaliteit. Zoals de doos zelf al aangeeft zijn ze stevig in de lage frequenties en hebben daarnaast ook mooie en frisse hoge frequenties. Tevens zitten er verschillende oordoppen bij, en zijn ze makkelijk op te laden. Mijn telefoon geeft zelfs weer hoeveel procent batterij er nog over is. Aanrader!
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Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
7EON
13/04/2019
United Kingdom
Perfect!
Best music quality and easy to use. 5-star rating!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones