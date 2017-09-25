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Niet meer leverbaar

Bluetooth-oordopjes met NFC

SHB5800BK/00

2.9

| (45) Reviews & awards

Draadloze oortelefoon, eenvoudig koppelen via NFC

De SHB5800 Bluetooth-oortelefoon beschikt over zorgvuldig ontworpen drivers voor een stevige bas en een gebalanceerd geluid, comfortabele oordopjes, eenvoudig koppelen met NFC en duurzame IPX2 zweet- en vochtdichte materialen, ideaal voor muziek en gesprekken onderweg.

Bekijk alle voordelen

Stevige bas

Draadloze oortelefoon, eenvoudig koppelen via NFC

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

2 maten voor een goede pasvorm in het oor zorgt voor comfort en veiligheid

3 verwisselbare rubberen caps voor een betere pasvorm

"U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot groot, waardoor deze hoofdtelefoon altijd perfect in uw oor past."

Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP-ondersteuning voor mobiele apparaten

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

45

Reviews & awards

25/09/2017

Nederland

Nederland

Geen woorden voor.

Niet normaal! Wat Een Kwaliteit! Natuurlijk denkt u nu; dat zal allemaal wel, eerst horen dan geloven, niets mee te maken gewoon kopen deze dingen. Heerlijk geluid, batterij gaat lang mee en ze zijn onverwoestbaar!! Mijn aanstaande vond het een goed plan om ze grondig schoon te maken met een Bosch wasmachine (ook een topding) gewoon vol wasprogramma afgedraaid inclusief driehonderdmiljoen toeren centrifuge, en ze doen het gewoon nog. Sterker nog, beter dan ooit (al dat oorsmeer is natuurlijk verdwenen. Bedankt Philips voor een geweldig product!

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Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

02/04/2016

Nederland

Nederland

Comfortabel, strak laag, mooi hoog!

[Employee of philipsglobal] Ik heb deze hoofdtelefoon gekocht om te gebruiken tijdens het fietsen. Ik had gehoopt dat het fijn zou werken zonder kabel en deze verwachting is precies waar gemaakt. Het verbinden met mijn telefoon ging makkelijk, de dopjes zitten lekker en vallen niet uit mijn oren door de handige rubberen vleugeltjes. Daarnaast zijn ze verassend goed in audio kwaliteit. Zoals de doos zelf al aangeeft zijn ze stevig in de lage frequenties en hebben daarnaast ook mooie en frisse hoge frequenties. Tevens zitten er verschillende oordoppen bij, en zijn ze makkelijk op te laden. Mijn telefoon geeft zelfs weer hoeveel procent batterij er nog over is. Aanrader!

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Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

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Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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