[Employee of philipsglobal] Ik heb deze hoofdtelefoon gekocht om te gebruiken tijdens het fietsen. Ik had gehoopt dat het fijn zou werken zonder kabel en deze verwachting is precies waar gemaakt. Het verbinden met mijn telefoon ging makkelijk, de dopjes zitten lekker en vallen niet uit mijn oren door de handige rubberen vleugeltjes. Daarnaast zijn ze verassend goed in audio kwaliteit. Zoals de doos zelf al aangeeft zijn ze stevig in de lage frequenties en hebben daarnaast ook mooie en frisse hoge frequenties. Tevens zitten er verschillende oordoppen bij, en zijn ze makkelijk op te laden. Mijn telefoon geeft zelfs weer hoeveel procent batterij er nog over is. Aanrader!