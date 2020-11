Draadloze muziek- en gespreksbediening via Bluetooth

Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier en probleemloos schakelen tussen muziek en bellen gaat er niets boven Bluetooth! Om van uw favoriete muziek te genieten, koppelt u uw Philips-hoofdtelefoon met uw smartphone of tablet via Bluetooth. Een tikje op de intuïtieve bediening van elke oorschelp is genoeg om het geluid te regelen of een nummer te pauzeren tijdens inkomende en uitgaande gesprekken.