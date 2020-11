Nauwkeurige meting van temperatuur van badwater en in babykamer

Met de digitale bad- en kamerthermometer kun je handig de ideale temperatuur van het bad of de kamer van je baby meten. Je baby voelt zich het aangenaamst in bad als het water tussen 36,5 en 38 °C is. Een temperatuur van 39 °C en hoger is te heet en je baby zou zich kunnen branden! Als je baby moet slapen is een kamertemperatuur van ongeveer 18 °C voor je baby het aangenaamst.