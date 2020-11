Stoom, blend, ontdooi en verwarm je zelfgemaakte maaltijden

Met de 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker maak je in een en dezelfde kan voedzame, zelfgemaakte maaltijden. Serveer het voedsel direct of bewaar het in het meegeleverde bewaarbakje om het later weer op te warmen met de gebruiksvriendelijke functies voor opwarmen of ontdooien.