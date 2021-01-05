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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF573/12
Niet meer leverbaar
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Waarvan zijn de Philips Avent-flessen en -onderdelen gemaakt?
Wat zorgt ervoor dat de Philips Avent-flessen geen darmkrampjes veroorzaken?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?
Waarom zitten er gaten in de dop van mijn Philips Avent-antikrampjesfles?
Waarom zitten er gaten in de dop van mijn Philips Avent Natural-fles?
Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Hoe nauwkeurig is de schaalverdeling op mijn Philips Avent-fles?
Waar staat Philips Avent met betrekking tot microplastics in babyflessen? (2021)
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
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