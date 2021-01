Geschikt voor zes Philips Avent-flessen

Ondanks de geringe afmeting is dit de enige magnetronsterilisator waar 6 Philips Avent-flessen in passen. Waar de meeste magnetronsterilisators net groot genoeg zijn voor 4 flessen, kun je in de Philips Avent-magnetronsterilisator in één keer de flessen voor een hele dag steriliseren. Je kunt er ook borstkolven in steriliseren.