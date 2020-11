De lucht komt in het flesje en niet in het buikje van je baby

Het tweedelige Philips Avent-antikrampjessysteem bestaat uit de Avent-speen en een adapterring. Tijdens het voeden zorgt het antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor dat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby. Je baby bepaalt de melktoevoer, net als bij de borstvoeding.