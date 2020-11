Altijd de juiste pasvorm

Tepelbeschermers zijn beschikbaar in twee maten, zodat ze goed op je borst passen. Tepelbeschermers in de maat Small passen op een tepel met een doorsnede van 12 mm en Medium past op een tepel met een doorsnede tot 21 mm. Je vindt je maat door een comfortabele houding aan te nemen en een van de geponste ringen over je tepel te plaatsen. Draai de beschermer met de klok mee en plaats je tepel in de houder. Rek vervolgens de voet van de beschermer uit over de tepelhof. Als er een ruimte van 2 mm tussen de tepel en het silicone zit, is dit de juiste pasvorm. Tip: het formaat is gebaseerd op de tepel en niet op de tepelhof. Twijfel je? Vraag dan je zorgverlener om ondersteuning.