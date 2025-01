Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen

Vijf geluidsniveaulampjes geven het geluidsniveau in de kamer van je baby aan, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt. Met de verbindingsindicatie weet je altijd wanneer je monitor binnen bereik en verbonden is. De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.