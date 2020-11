Eenvoudig af- en opklikken

1. Druk op de ontgrendelknoppen op de scheerunit en trek de scheerhoofdhouder van de scheerunit. 2. Draai de borgringen in de richting van de pijlen op de bevestigingsring en til ze eruit. 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd. 4. Plaats de borgringen weer op de scheerhoofdhouder en plaats de scheerhoofdhouder weer op de scheerunit ('klik').