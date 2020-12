Batterij-indicator met 2 niveaus met reisvergrendeling

Op het multifunctionele LED-display kunt u zien wanneer de batterij bijna leeg is, wanneer u een nieuw scheerhoofd nodig hebt en wanneer de reisvergrendeling is ingeschakeld. De reisvergrendeling voorkomt dat het product per ongeluk wordt ingeschakeld. Wanneer u een willekeurige knop 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de reisvergrendeling geactiveerd, zodat het product niet per ongeluk kan worden ingeschakeld. Een rood slotje geeft aan wanneer de reisvergrendeling ingeschakeld is.