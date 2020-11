Eenvoudig te selecteren en vast te zetten lengtestanden

Met het instelwiel stelt u de kam eenvoudig in op een van de 12 lengtestanden. U kunt de instellingen uiterst nauwkeurig instellen met stappen van 0,5 mm bij de kortere lengten. Hierdoor kunt u uw gewenste stijl precies vormgeven, variërend van een perfecte stoppelbaard tot een baard van 3 dagen. Ook voor langere baarden beschikt u precies over de lengten die u nodig hebt in stappen van 1 mm.