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Niet meer leverbaar
Creëer je eigen stijl
Creëer een eigen stijl met de Philips StyleShaver. Met de baardstyler en het scheerapparaat met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om eenvoudig elke stijl te creëren, van een perfecte stoppelbaard en gestylede baard tot een glad scheerresultaat.
Intervallen van 0,5 mm
Dubbelzijdige trimmer
75 min. draadloos gebruik/4 uur opladen
Scheerapparaat met dubbel scheerblad
Dankzij de volledig metalen trimmer (32 mm) en de kam met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.
Dankzij het nieuwe dubbele scheerblad werkt u eenvoudig uw stijl bij. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de 2 zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.
Verwijder de instelbare kam en u vindt hieronder een volledig metalen, dubbelzijdige trimmer. Gebruik de kant van 32 mm voor een hoogwaardig trimresultaat en de kant van 15 mm voor nauwkeurig, gedetailleerd werk op moeilijk bereikbare plaatsen. De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op uw huid. De fijne knipelementen zorgen voor een glad en perfect trimresultaat en zijn uitstekend te gebruiken voor kleine details of voor gebieden zoals onder uw neus of rond uw mond.
4.2
van 5
30
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
The Prof.
14/06/2024
United Kingdom
Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!
For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.
Voordelen
Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.
Nadelen
None
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Datum gebruik 2022-06-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Datum gebruik 2022-06-14
Retireduser
31/05/2024
United Kingdom
The first one wore out so I bought another
I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.
Voordelen
Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.
Nadelen
I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Datum gebruik 2022-05-31
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Datum gebruik 2022-05-31
Sylvia88
27/02/2018
United Kingdom
Good product
the super machine loads quickly good cut I recommend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.