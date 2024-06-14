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Niet meer leverbaar

StyleShaverWaterdicht scheerapparaat en styler

QS6141/32

4.2

| (30) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Creëer je eigen stijl

Creëer een eigen stijl met de Philips StyleShaver. Met de baardstyler en het scheerapparaat met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om eenvoudig elke stijl te creëren, van een perfecte stoppelbaard en gestylede baard tot een glad scheerresultaat.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Trimmen, stylen, scheren - creëer uw eigen stijl

Creëer je eigen stijl

  • Intervallen van 0,5 mm

  • Dubbelzijdige trimmer

  • 75 min. draadloos gebruik/4 uur opladen

  • Scheerapparaat met dubbel scheerblad

(Stoppel)baardtrimmer: 12 lengte-instellingen van 0,5-10 mm

(Stoppel)baardtrimmer: 12 lengte-instellingen van 0,5-10 mm

Dankzij de volledig metalen trimmer (32 mm) en de kam met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.

Nieuw scheerapparaat: scheert 20% sneller dan eerst

Nieuw scheerapparaat: scheert 20% sneller dan eerst

Dankzij het nieuwe dubbele scheerblad werkt u eenvoudig uw stijl bij. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de 2 zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.

Volledige metalen trimmer van 32 mm of 15 mm voor perfecte details

Volledige metalen trimmer van 32 mm of 15 mm voor perfecte details

Verwijder de instelbare kam en u vindt hieronder een volledig metalen, dubbelzijdige trimmer. Gebruik de kant van 32 mm voor een hoogwaardig trimresultaat en de kant van 15 mm voor nauwkeurig, gedetailleerd werk op moeilijk bereikbare plaatsen. De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op uw huid. De fijne knipelementen zorgen voor een glad en perfect trimresultaat en zijn uitstekend te gebruiken voor kleine details of voor gebieden zoals onder uw neus of rond uw mond.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

30

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

14/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!

For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.

Voordelen

Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.

Nadelen

None

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Datum gebruik 2022-06-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Datum gebruik 2022-06-14

31/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

The first one wore out so I bought another

I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.

Voordelen

Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.

Nadelen

I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Datum gebruik 2022-05-31

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Datum gebruik 2022-05-31

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good product

the super machine loads quickly good cut I recommend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 