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Niet meer leverbaar
QS6140/32
Laat zien wie u bent
Kies met de Styleshaver precies de look die u wilt. Met de baardtrimmer en -styler met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om in een handomdraai elke stijl te creëren, van een stoppelbaard van drie dagen of een perfecte baard tot een glad scheerresultaat, hoe ruig uw baardgroei ook is.
Pro
Met de complete Philips-(stoppel)baardtrimmer met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.
Verwijder de instelbare kam en u ziet een dubbelzijdige precisietrimmer. De ene kant is een hoogwaardige trimmer van 32 mm en de andere kant is een precisietrimmer van 15 mm breed, perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder uw neus of rondom uw mond. De trimmer is speciaal ontworpen om een uiterst glad scheeresultaat te bereiken en toch de huid te beschermen. Dankzij het kleine formaat en het gebogen ontwerp ziet u precies wat u doet en kunt u dus nauwkeurig werken.
Dankzij het dubbele scheerblad verwijdert u eenvoudig de stoppels rond uw baard, zelfs in uw hals. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de twee zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.
Prijzen
3.9
van 5
76
Reviews & awards
Odiug
14/03/2013
België
Geverifieerde koper
Ik ben ongelooflijk tevreden van het apparaat
Voldoet prima aan al mijn verwachtingen. Scheert goed en trimt goed. Ook het superfijne werk kanunnik,met de tondeuse doen. Als ik het berschermhoesje van de scheerkant eraf haalde, had ik steeds de scheerkoppen mee. Ik heb moeten leren het berschermhoesje eraf te halen met duim en wijsvinger op de lange zijden te drukken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Thor_UK
01/05/2023
United Kingdom
EVERLASTING
I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!
Voordelen
Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances
Nadelen
None
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum gebruik 2021-05-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum gebruik 2021-05-01
RahimAta
15/11/2020
United Kingdom
The best shaver i have ever seen!
I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please
Voordelen
User friendly, shaver and trimmer together, time saver
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum gebruik 2018-11-15
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum gebruik 2018-11-15
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.