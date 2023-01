Eén perfecte temperatuurinstelling voor alle strijkbare kledingstukken

Strijk alles van zijde tot spijkerbroeken zonder de temperatuur te hoeven aanpassen, en gegarandeerd zonder brandplekken. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. Daarom hoeft u de was niet meer voor te sorteren, of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.