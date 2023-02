Speel video's rechtstreeks van uw USB-stick of intern geheugen af

De geïntegreerde MP4-mediaspeler ondersteunt alle veelgebruikte video- en audio-indelingen. De PicoPix-zakprojector is dus een standalone-apparaat dat inhoud kan projecteren vanuit het interne geheugen van 4 GB of vanaf een USB-stick of Micro SD-kaart.