Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.